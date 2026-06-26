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Dickson心水│「果然僥倖」季尾發威

名家專欄
更新時間：18:45 2026-06-26 HKT
發佈時間：18:45 2026-06-26 HKT

馬主想贏馬，當然是人之常情，誰會希望愛駒整季食白果，但奈何馬兒質素有限，當其他高質馬正值當打之時，實在難以偷雞。所以，練馬師通常會安排此類馬於季初或季尾搏殺，以提高勝算。現值季尾階段，縱使知道未出頭的馬匹必有缺點，但因為幕後鬥志鮮明，還是拖一票穩陣。

第一場五班1200米，「果然僥倖」近兩季都無法獲勝，暫時只有前季初於同程奪冠，當時仍在呂健威馬房，難道該場頭馬果然僥倖？真的不知，但經過一輪減分，再加上轉入蘇偉賢馬房後，狀態逐漸穩定，今季七戰獲三亞一季，上仗跑好至黏地亦追獲亞軍，即使今日忽然落雨亦可應付，希望可以重新贏馬。

第七場四班1400米，「實力加」今季戰績其實不俗，六戰獲一亞三季一第五，可惜偏偏未贏，這次換潘明輝，估計有機會跟前多少，要吼實。
 
第一場：3果然僥倖
第七場：7實力加

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