廖事如神│「精英雄心」喜遇弱

冠軍練馬師之爭局勢趨明朗，方嘉柏走勢強勁，續於榜首領放。而除了冠軍練馬師為眾人焦點外，七月十日舉行的冠軍人馬獎亦備受關注。「浪漫勇士」及「嘉應高昇」兩雄角逐香港馬王，坊間對於馬王誰屬，均有不同意見。

第一場五班千二米，前領馬不多，隨時演變成末段鬥爆。「金風萬里」於上手黎廄被寄望甚殷，可惜表現不似預期。近來降至五班及轉投桂福特馬房後，表現開始有好轉。上仗出戰谷草千二米，與「首駿」鬥至一兵一卒，僅負鼻位。此駒型格討人喜歡，體形壯碩，卻不似短途馬，是次回師田草入Q路程，以其出色變速力可望首勝。「果然僥倖」今季降至五班後已三度入Q，證明現時評分達有利水平。775場次負於五班頂頭馬「鄉村樂韻」獲亞的表現可人，賽前奧爾民繼續親試甚重視。「翠湖烈風」貴為四班頭馬，班底明顯佔優，惜排十二檔起步難發揮，唯望潘頓可扭轉劣勢。「綫路光驊」大馬負磅輕，冷勿盡忘。

第九場三班泥地一哩，「精英雄心」獨擅長此程，今仗跑三班八十五分上限賽，廖康銘部署有心思。573場次情況類似，終與季內極銳的「安泰」接近同到，而「精英雄心」則讓頭馬「將睿」十磅而只以短馬頭位落敗。觀乎今場路程專家欠奉，對手狀態只算平穩，「精英雄心」排好檔穩位望贏。「自動自覺」中年馬漸入佳境，上仗重返三班仍能入Q，今仗初跑泥地，狀態維持加上轉場變數，成冷可拖一票。「哪吒」初跑此程已可入Q不簡單，上仗遇偏慢步速仍能造快末段撲近，潛力仍未見盡。「都靈福星」過往為三班頂馬，近來狀態有好轉，隨時出冷。

廖浩賢精選

第一場 1 金風萬里 3 果然僥倖

4 翠湖烈風 10 綫路光驊

第九場 1 精英雄心 8 自動自覺

9 哪吒 12 都靈福星

