Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「精英雄心」喜遇弱

名家專欄
更新時間：02:00 2026-06-27 HKT
發佈時間：02:00 2026-06-27 HKT

冠軍練馬師之爭局勢趨明朗，方嘉柏走勢強勁，續於榜首領放。而除了冠軍練馬師為眾人焦點外，七月十日舉行的冠軍人馬獎亦備受關注。「浪漫勇士」及「嘉應高昇」兩雄角逐香港馬王，坊間對於馬王誰屬，均有不同意見。

第一場五班千二米，前領馬不多，隨時演變成末段鬥爆。「金風萬里」於上手黎廄被寄望甚殷，可惜表現不似預期。近來降至五班及轉投桂福特馬房後，表現開始有好轉。上仗出戰谷草千二米，與「首駿」鬥至一兵一卒，僅負鼻位。此駒型格討人喜歡，體形壯碩，卻不似短途馬，是次回師田草入Q路程，以其出色變速力可望首勝。「果然僥倖」今季降至五班後已三度入Q，證明現時評分達有利水平。775場次負於五班頂頭馬「鄉村樂韻」獲亞的表現可人，賽前奧爾民繼續親試甚重視。「翠湖烈風」貴為四班頭馬，班底明顯佔優，惜排十二檔起步難發揮，唯望潘頓可扭轉劣勢。「綫路光驊」大馬負磅輕，冷勿盡忘。

第九場三班泥地一哩，「精英雄心」獨擅長此程，今仗跑三班八十五分上限賽，廖康銘部署有心思。573場次情況類似，終與季內極銳的「安泰」接近同到，而「精英雄心」則讓頭馬「將睿」十磅而只以短馬頭位落敗。觀乎今場路程專家欠奉，對手狀態只算平穩，「精英雄心」排好檔穩位望贏。「自動自覺」中年馬漸入佳境，上仗重返三班仍能入Q，今仗初跑泥地，狀態維持加上轉場變數，成冷可拖一票。「哪吒」初跑此程已可入Q不簡單，上仗遇偏慢步速仍能造快末段撲近，潛力仍未見盡。「都靈福星」過往為三班頂馬，近來狀態有好轉，隨時出冷。

廖浩賢精選

第一場    1 金風萬里 3 果然僥倖
    4 翠湖烈風 10 綫路光驊
第九場    1 精英雄心 8 自動自覺
    9 哪吒    12 都靈福星
 

最Hit
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
飲食
7小時前
北京小型飛機撞上有「中國尊」之稱的中信大廈，吸引途人圍觀。 路透社
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 員工緊急疏散
即時中國
4小時前
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
01:34
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
社會
15小時前
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
影視圈
12小時前
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
影視圈
8小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
16小時前
巴西全球最長壽3姊妹：左起109歲的列維塔、103歲的朱琳娜及104歲的佐雷德。路透社
全球最高齡姊妹 巴西3人瑞合計316歲 科學家尋長壽密碼
即時國際
12小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
何文田華欣閣單位拖板故障釀大火 57歲婦及家貓喪生 另3人送院包括死者女兒
00:38
何文田華欣閣單位拖板故障釀大火 57歲婦及家貓喪生 另3人送院包括死者女兒
突發
3小時前
愛回家之三代同糖丨「譚詠麟愛將」趙浚承處男下海擔正男一 Terry李偉健順利過度升呢「舅公」
愛回家之三代同糖丨「譚詠麟愛將」趙浚承處男下海擔正男一 Terry李偉健順利過度升呢「舅公」
影視圈
9小時前