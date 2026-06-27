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波仔至醒靈活玩│「川河耀駒」條件足

名家專欄
更新時間：02:00 2026-06-27 HKT
發佈時間：02:00 2026-06-27 HKT

筆者在五月十三日的谷草夜賽提供「戰寶」，當時曾提及游廄頭馬比上季三十六W少十場，但養馬量充足以及有不少質新馬之下，預計馬房季尾成績會有所提升，結果在近一個多月內游廄已豪取八W；如非上次日賽「祥勝鷹駒」埋門僅敗，以及「馬鳳凰」蝕腳程搏失，相信已可追平上季的頭馬數字。

筆者認為，是日游廄的「光年程祥」、「顏色之皇」及「川河耀駒」都是實力分子。當中第九場的「川河耀駒」十分值博，此匹英國自購馬，來港後適應也算快，落地第三仗縱受惠慢步速而近，但該場503總場次已證明是強組。

其後「川河耀駒」在564場次跑第九，屬雙蝕形勢的敗績；而前仗拖後於慢步速場合跟跑而已，所以季內硬仗並不算多，體力上有一定優勢。可爭優異成績特別獎金的牠，今仗又再換配備，初戴開縫眼罩上陣。

查「川河耀駒」最近兩次跑入三甲，均有配備改動，故不排除有新鮮感刺激下表現更好；跑法頗主動的牠，預計陣上可守在兩匹領放馬「自動自覺」及「電訊巴打」之後角逐，倘若場地受天雨影響利前置的話，有望爭得來港後首勝。

波仔靈活玩過關提供：

第三場 Q/QP= 11 膽拖 3 5 6
第九場 WP 6
第十場 二重彩 6 複式膽拖 1 2 7 8
混合過關三串七 共188注
 

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