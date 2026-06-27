亨利拆局│練馬師王吼廖康銘

近期練馬師王七國咁亂，主要是中游馬房主導賽果，回顧整個六月份，上游馬房得沈集成封王一次，其餘巫偉傑和姚本輝各兩次，告東尼和呂健威各一次，方嘉柏連日都有攻勢，但無論沙田或谷草都止於日行一善，練馬師王無佢份。

上游馬房當中，廖康銘近期較失色，已三日無贏馬，除了被沈集成追過，方嘉柏亦將佢愈拋愈甩，再不發力恐怕冠軍寶座凍過水。今日廖康銘出馬七匹，計質量算是近期較有睇頭的一次，各駒鞍上配搭亦對辦，大有條件追落後，希望可連帶順利封王。

重點爭分馬方面，「喜悅歡欣」上仗初出即贏千四，只衝二百米都輕勝一乘許，居四班實屬過客，今次排一檔亦有利，可複製贏馬鏡頭。「有你有我」上仗被頂三疊望空都入Q，演出之佳嚇人一跳，本身具備前速，排十二檔也有條件搶出前置，近況當弗隨時放返。「精英雄心」上仗步速太慢，本身居後入直路極蝕章，潘頓亦無打鞭催迫，今次排三檔形勢由差轉好！

目標：廖康銘

賠率：8

全日惡馬 第七場：喜悅歡欣

練馬師王最佳投注時機：第三場前