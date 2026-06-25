甜甜小記│蘇志康欣賞賽馬持份者

「波」系馬主蘇振雄和其太太Mandy，其兒子蘇志康近年在港養馬數目越來越多，蘇氏父子現時養有「和平波」、「正義波」、「愛心波」、「精英波」、「鬥志波」和「健康波」，團體馬則有「同心同樂」、「同心同夢」、「將傲」、「將義」、「將睿」和M024等多駒，可算全情投入。馬會日前舉行新手馬主的歡迎晚宴，邀請蘇志康和下季來港開倉的甘敏斯擔任嘉賓，內容包括做馬主須知，養馬體驗、買馬事宜等相關資訊。

馬會日前舉行新手馬主的歡迎晚宴，邀請蘇志康 (中) 和下季來港開倉的甘敏斯 (右) 擔任嘉賓，內容包括做馬主須知，養馬體驗、買馬事宜等相關資訊。

蘇志康 (右) 十分重視教育，希望有更多人對賽馬運動產生興趣，傳承下去。我敬佩每一位人對賽馬行業的奉獻及努力，尤其對馬匹的付出，這全部都值得我們欣賞。

蘇志康分享說：「我最難忘的養馬經歷之一，是爸爸帶我去參加馬主日嘉年華。那是我第一次見到小馬，也因此激發了我對騎馬的興趣。之後，我多次參觀馬房，結識了許多有關賽馬範疇的從業者，他們讓我意識到這項運動背後需要付出多少努力。一場賽事可能在短短一兩分鐘完成，但幕後練馬師、騎師、馬房團隊、香港馬會的員工等人俱背後均付出許多努力和心血，我十分重視教育，希望有更多人對賽馬運動產生興趣，傳承下去。我敬佩每一位人對賽馬行業的奉獻及努力，尤其對馬匹的付出，這全部都值得我們欣賞。」

周末沙田賽事，蘇志康名下的「正義波」(圖) 出爭第九場；其父母名下的「愛心波」則列陣第四場，分途出擊，力爭佳績。

周末沙田賽事，蘇志康名下的「正義波」出爭第九場；其父母名下的「愛心波」則列陣第四場，分途出擊，力爭佳績。

陳嘉甜