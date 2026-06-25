甜甜小記│蕭煒忠為慈善賽出力

2026年世界盃熱潮風靡全球，足球是不少香港人喜愛的運動，踢波不但能鍛煉身體，還可培養團隊合作精神；如果能把這項有益身心的活動融合慈善，幫助有需要的人，更加錦上添花。

香港馬主協會將於今日在跑馬地香港足球會舉行一場慈善足球比賽，由香港馬主協會團隊與騎師、練馬師、以及評馬協會聯隊作友誼賽。「寶成」系馬主蕭煒忠除熱愛賽馬外，也喜歡打網球、高爾夫球和足球，他身為今屆香港馬主協會的慈善委員會主席，親力親為替今次慈善足球友誼賽作準備。

小記訪問蕭煒忠，他分享此慈善活動的理念，他說：「這是香港馬主協會慈善基金的活動，因應世界盃正在進行，我作為馬主協會慈善委員會的主席，希望大家可以透過足球會友；今次我們加入慈善元素，讓各位可以在足球比賽外，亦可參與慈善活動。」

「我感謝今次活動獲多位騎練積極參與，屆時馬會董事羅啟華先生亦會到場支持並擔任開球禮嘉賓；伍鵬志、丁冠豪、姚廄副練姚浩豐和沈廄副練黎志銘也會參與這次友誼足球比賽，齊齊為慈善出一分力。我希望各位可繼續支持香港馬主協會往後的活動。今次慈善比賽，集合了馬主、練馬師、副練，以及一班馬評家，大家為了慈善出力，希望大家在馬場以外有良好的活動交流。」蕭煒忠續說。

蕭煒忠又補充，今日慈善賽所籌得的善款，將捐給香港馬主協會慈善基金，以往的受助機構包括香港傷健策騎協會、凝動香港體育基金及香港導盲犬協會。

蕭煒忠父親蕭澤偉也是資深馬主，早於一九九二年已以個人名義養馬，曾經養過「寶成福將」、「寶成智星」、「經緯線」及「經緯渡」等多駒；至於蕭煒忠亦曾經和父親養有曾經取得五捷的「寶成智星」。現時蕭煒忠則是「寶成智星」及「寶成智好」的馬主，前駒更屬舊名重用。

陳嘉甜