卡爾心水│「三軍勇將」實力超群

武林秘笈類似無字天書，只能領會不能口傳。好多人都叫卡爾教佢賭馬，但唔係自私唔想教，而係唔知點教。細個學行路，就算有人扶住，都要自己用力企起身，一步一腳印。近日得閒，思考賭馬需要咩技能？卡爾認為，已經貫穿咗分析馬匹數據嘅統計學、觀察馬匹嘅生物學、研究血統嘅遺傳學，亦有研究練騎心態嘅心理學。

有次喺沙圈，唔覺意聽到某駒賽前部署，練馬師眼神堅定，馬主們嘅興奮心情好似坐定粒六咁。卡爾當日貼咗呢匹馬，雖然臨場跑道形勢唔就，但見到沙圈呢個動靜，卡爾無失手勢買多十元八塊，最後直路一衝過晒！

用結果論賽前，講咩都好似啱晒，但實際上可能只係卡爾虛構幻想。大腦選擇性接收外界資訊，心理學上稱為認知偏誤，意思係接受過濾咗嘅資訊，當刻贏咗就講乜都得。

今季中過「三軍勇將」，大腦偏向主觀覺得佢實力超群。客觀睇，既然上場出閘留到最後，連未跑過嘅泥地都追得近，今次返回首本路程，理應更要重視。

第七場：4價值傳承、9富心星、7飛馬座

第九場：2三軍勇將、5浪漫鬥士、8高高至高