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Ian心水│「捷足奔馳」五班超級

名家專欄
更新時間：18:40 2026-06-23 HKT
發佈時間：18:40 2026-06-23 HKT

第一場「捷足奔馳」上仗跑谷草二千二大勝，表現出色；今仗多負六磅，而且排位外移，但牠上季第三仗在馬身仍重的情況下，跑四班田草二千僅負於「勁大威猛」和「管之友」爆入冷位，故現居五班相信仍具威脅。對手方面，「光輝歲月」質素平平，但勝在近仗演出穩定，而且季中跑田草千八曾得第四，今仗難得再配莫雷拉，不能忽視。此外，「美麗多盈」大前季四捷，加分太多實在難以消化；上仗終於回勇，若能發揮昔日水準，有力一爭。

第二場「開心三多」近仗連場備受追棒，可惜賽事形勢欠佳，結果均告落第；今仗是牠歷來第三次角逐谷草一哩，過往因狀態不足或對手太強而敗，賽績不能作準，今次狀態已復勇，告東尼對牠亦充滿耐性，要重視。對手方面，「江南勇士」班底夠高，上仗初降五班，只得第七名屬不過不失，但今仗配合一檔之利，有力構成威脅。此外，「問鼎巔峰」在港十二戰全敗，但近仗一再轉程與改變跑法都所負不遠，反映居五班應有利。

第一場：3捷足奔馳、2光輝歲月、9美麗多盈
第二場：9開心三多、1江南勇士、7問鼎巔峰

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