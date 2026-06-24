亨利拆局│練馬師王吼游達榮

今季最後七次賽事，人人都望實幾個上游馬房，方嘉柏、沈集成和廖康銘各有惡馬列陣，交出頭馬並不奇怪，但計整體兵力的質量，他們在練馬師王都欠冠軍相，尤其沈集成最失運，今期本來九駒報名，最終只得四匹獲正選，即使贏馬也註定有限數。

除了以上三人，游達榮今期空群而出，在谷草兵分七路算少見。事實上，他現時取得三十三場頭馬，較上季新開倉仍少三W，觀乎他近期攻勢與今次布陣，顯然想趁季尾追落後。

重點爭分馬方面，「隨緣得勝」上仗贏馬姿態驚人，可能是本身持續進步，亦可能是潘頓騎高一皮；我較相信後者，既然今次潘頓再騎，而且排檔亦佳，以馬論馬信得過。「競駿皇者」上仗直路初受困，遲至最後二百米才望空，其時大勢已去，敗績不必介懷，其實佢先前連場衝近，反映狀態長處勇境，今次谷A若有利後追，更能提升機會。「時時精準」近期頻跑泥地，但昔日在谷草起家，始終季內未交代，回師勝途必有鬥志。

目標：游達榮

賠率：5

全日惡馬 第四場：隨緣得勝

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