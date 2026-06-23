Dickson心水│「奇異歡星」有進步

今期賽事於久違了的跑馬地馬場舉行，草地經過一番調理，再加上採用A欄，場地偏差應該不會太大，如果有心水的實力馬，縱使是跑法被動，亦可一博。

第五場四班1200米，「奇異歡星」轉入桂福特馬房後，八戰獲一冠兩季，雖然全在田草奪得，但此駒亦試過在谷草上陣，理應問題不大。前仗於田草1200米獲季一役，蹄下敗將「朗日自強」再出即勝，足證「奇異歡星」狀態正銳。均速馬上仗排十檔，實在難搞，但拉士竟可後上追入一席第五，馬兒能夠交出追勁，證明有進步，這次渡江排三檔，換希威森要吼實。

第八場三班1200米，「長勝隊長」上仗於不利後上的模式之下，兼且連番塞車亦追回一席季軍，僅輸給頭馬「電源之駒」短馬頭位，今次捲土重來，只要搵位順利，可以補中。

第五場：7奇異歡星

第八場：9長勝隊長