廖事如神│「泰泰精神」終於精神

剛戰賽果暴熱暴冷難捉摸。沈集成憑「千禧龍」建奇功，續向榜首方嘉柏施壓；後者終領「順善寶」初進凱旋門，馬房上下季佈確付出極大努力。此外，東廄「美麗同享」及希廄「人和家興」兩匹老黃忠均表現好，蔚為奇觀。

第三場四班一哩。「財富非凡」今季插三班後，跑田草表現平平，豈料708場次初跑谷草即上名，該仗讓頭馬「有情有義」十磅，並造出全場第二快末段，令人喜出望外。觀其臨場情緒仍未算穩定，已能於谷中跑近，相信谷草性能的確出色；上仗為克服外檔，以跟前跑法應戰，亦只負頭馬半馬位，再次展現跑法靈活；今仗排檔轉佳，對手大多見盡，值得秤先。「領航天子」上季於同班同程擊敗路程專家「錶之量子」，並一同拋離馬群，賽績水準頗高。傷癒復出後兩仗表現恰可，熱身後落班具威脅。「勁進駒」易位難贏，但今組缺乏步速，縱排外檔，仍有望切入控制步速。

第六場四班千二米，整體參戰馬狀態平平。「泰泰精神」今季未贏，無疑略為令人失望，但幸好整體表現頗忠心，甚少輸遠，上仗終於重返四班，取位欠順仍衝入第四，證明班底確高，預計今組前領馬不少，應有正常甚至偏快步速，排三檔可跟內疊好位，直路上一攻而破。「寶成智好」於同班同程初出一役，已憑蠻勁入Q並幾乎殺退「加州本事」，405場次負於路程好手「棒棒糖」，證明居四班具競爭力，今場重返上名路程，表現會比上仗田草更佳。「佐治傳奇」雖未開齋，但從未失位置，加上跑谷草有證明，必然配腳。「三強」排檔欠佳，但預計今組有快步速，有望於外疊衝近。

廖浩賢精選

第三場 5 財富非凡 1 領航天子

2 勁進駒 11 北海盜

第六場 1 泰泰精神 3 寶成智好

4 佐治傳奇 9 三強