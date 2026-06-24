波仔至醒靈活玩│谷草遍地「花開」

相隔兩星期後，又來谷草挑燈夜戰，對上三季英國皇家雅士谷賽期後的谷草夜賽都用C跑道；不過，今次谷戰則採用了全闊A跑道。睇番近三次此跑道偏差，短途賽稍利內疊前置馬匹，中距離賽雖有後追馬得手，但彎位都不能走三疊太蝕腳程。

今晚兩組四班一六五○米，廿四匹正選馬中，有四匹是初跑此程，當中第四場的「花開」筆者覺得可以搗亂大局；查季中不少曾於田草上名或有追勢的馬匹，如「穿甲金鷹」、「知道穩勝」、「大千雄心」及「高高至高」等，繼而轉戰谷草一哩，不時都可取得甜頭。

「花開」表面只曾勝泥地賽，跑草地似欠證明，但回看418總場次，牠出爭田草千四米，直路困塞遲望空下仍可緊跟「爆出美麗」、「林寶精神」同到終點，相信可作為實力指標。

今賽前「花開」於從化作小休回氣，埋門有大細閘砥礪，備戰積極；本周六有泥地贏馬路程卻不報跑，似乎廄主有心安排牠轉場一試。今場前領馬唔算多，「花開」排三檔有機會重現前仗咬好位贏馬的形勢，執筆時仍有點賠率分頭，值得一敲。

波仔靈活玩過關提供：

第四場 WP 8

第五場 Q/QP 2 4 7 複式

第六場 Q 1 2 4 5 複式

混合過關三串七 共146注