甜甜小記│吳嵩「英雄」爭天下

周三晚谷草賽事，第五場四班千二米為賽馬天下50週年紀念盃；不少朋友都知道，「心得」系馬主吳嵩正是賽馬雜誌《賽馬天下》的社長。適逢今年是該雜誌50歲生日，「賽馬天下50週年慶典」早於本月初已揭開序幕，吳嵩和其好拍檔績王林志威於月初已前往澳洲布里斯本，當地馬會在城市馬場東奔Doomben替他們率先舉行盃賽慶祝，吳嵩和林志威更在當地負責頒獎，重頭戲則是周三晚舉行的賽馬天下五十週年紀念盃。



吳嵩受訪時說：「我日前從北京趕回香港，當然是為了周三舉行的賽馬天下50週年紀念盃，而當晚其餘每場賽事，都是以五十年來賽馬天下的社址街道命名，對我們來說別具意義。周三晚我們會派出『環球英雄』在該場盃賽；同晚亦有『龍威心得』列陣第六場，分途出擊。班德禮上周末墮馬受傷，我們便邀請何澤堯策騎以上兩駒，力爭佳績。」

「最近我前往北京，參觀了香港馬會在故宮文華殿舉行的『神駿』書畫展，還前往遊覽宋慶齡故居等地，希望從北京回港後，於賽馬天下50週年賽馬日當晚，『環球英雄』和『龍威心得』都齊齊交出理想成績，錦上添花。」吳嵩續說。

陳嘉甜