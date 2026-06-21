廖事如神│「超和平」主宰大局

香港賽事稍事休息後，周日重新開始。近日天氣持續不穩，酷熱而時有雷雨，另質新馬較多亦導致賽果常受影響。今日上演兩場三級賽，亦是本季最後的級際賽，不少賽駒力求於季尾「食尾糊」，且看能否適時反彈。

第三場四班千二米，只得三駒上仗入三甲。初出馬「祥勝鷹駒」試閘及晨課表現不俗，有望一出即勝。此駒一月抵埗並快速投入操練，短短於四月至六月間，在沙田及從化兩地合共試五課大閘，最近於從化試閘中表現理想，於潘頓胯下首名過終點。「祥勝鷹駒」血統偏早熟，操練及外形上亦展現出來，趁對手水準平平，隨時一鳴驚人。「包裝明將」季內一出即勝後未有承接，數度於陣上接近而威脅不大，今仗配袁幸堯減磅，以其能力於四班再爭一位不難。「博愛先鋒」重返贏馬評分後，上仗於谷草賽事重返勝門，以往慣常有連貫表現，跑起狀態要提防。「源好運」今仗喜獲一檔配合輕磅，勢必把握機會。

第四場同是四班千二米，有近績賽駒更少。「超和平」季內一出即勝，相信能力不俗，536場次中以快時間放到，蹄下敗將包括後來征服三班的「櫻花酒杯」，上仗加磅後遇上不利步速及走不利路段，敗因甚多，今場雖再負重磅，但有望於前方主宰步速，機會不俗。「鋁神」季初取得勝仗，後來卻表現平平，轉倉至廖廄後覓得突破，上仗擊敗四班強手「伶俐驫駒」，在此組純跑班底已可接近。「熱氣球」季初上陣一場後休息至今，通過獸醫檢驗後近兩個月方再上陣，惟相信質素不俗，今仗因休息一段時間而體力上優，可望跑出水準展現實力。

廖浩賢精選

第三場 5 祥勝鷹駒 1 包裝明將

2 博愛先鋒 13 源好運

第四場 2 超和平 3 鋁神

7 熱氣球 13 勤德皆備