亨利拆局│練馬師王吼巫偉傑

上期呂健威奪52分封王，頭馬增添三場，雖與榜首方嘉柏相距仍遠，但剩餘八日尚有機會翻盤，估計今次續有攻勢，惟整體兵力未算強盛，如欲封王需要運氣配合。論牌面，蔡約翰出馬八匹並非最多，但下半場幾駒都有星味，大有資格問鼎練馬師王，獨嫌賠率偏熱，是否值博見仁見智。

回說今期重心，我屬意冷敲巫偉傑，貪佢逾半馬匹曾在近兩仗上名，狀態有保證；此外，今期多個大倉都陣容相若，形勢趨向平均，估計練馬師王分數未必高收，二線馬房當有機會出冷。

重點爭分馬方面，「加州熱浪」今季在三班多次衝近，實力不用懷疑，初降四班遇次一皮對手，贏馬非常合理。「博愛先鋒」上仗抄三疊轉彎也衝上贏馬，沙田長直路照計更合發揮。「超和平」前仗贏馬水準夠高，上仗走樣無疑失望，但可歸咎放得太快，不宜太早批死。「非凡豪傑」上仗蝕四疊轉彎都近，反映狀態復甦，可惜今次排十一檔，早段搵到遮擋就有機。

目標：巫偉傑

賠率：14

全日惡馬 第六場：加州熱浪

練馬師王最佳投注時機：第三場前

