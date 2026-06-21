Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│練馬師王吼巫偉傑

名家專欄
更新時間：02:00 2026-06-21 HKT
發佈時間：02:00 2026-06-21 HKT

上期呂健威奪52分封王，頭馬增添三場，雖與榜首方嘉柏相距仍遠，但剩餘八日尚有機會翻盤，估計今次續有攻勢，惟整體兵力未算強盛，如欲封王需要運氣配合。論牌面，蔡約翰出馬八匹並非最多，但下半場幾駒都有星味，大有資格問鼎練馬師王，獨嫌賠率偏熱，是否值博見仁見智。

回說今期重心，我屬意冷敲巫偉傑，貪佢逾半馬匹曾在近兩仗上名，狀態有保證；此外，今期多個大倉都陣容相若，形勢趨向平均，估計練馬師王分數未必高收，二線馬房當有機會出冷。

重點爭分馬方面，「加州熱浪」今季在三班多次衝近，實力不用懷疑，初降四班遇次一皮對手，贏馬非常合理。「博愛先鋒」上仗抄三疊轉彎也衝上贏馬，沙田長直路照計更合發揮。「超和平」前仗贏馬水準夠高，上仗走樣無疑失望，但可歸咎放得太快，不宜太早批死。「非凡豪傑」上仗蝕四疊轉彎都近，反映狀態復甦，可惜今次排十一檔，早段搵到遮擋就有機。

目標：巫偉傑

賠率：14

全日惡馬 第六場：加州熱浪

練馬師王最佳投注時機：第三場前
 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元　
即時國際
11小時前
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
影視圈
11小時前
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
台灣中信兄弟啦啦隊成員汶汶遭粉絲持刀割頸 重傷急送醫搶救 經理人公司震怒發聲
台灣中信兄弟啦啦隊成員汶汶遭粉絲持刀割頸 重傷急送醫搶救 經理人公司震怒發聲
影視圈
4小時前
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
中環人龍店珍姐 早餐嚴禁「加單」 食客質疑：想同澳牛、九記齊名  店家親揭經營苦衷
中環人龍店珍姐 早餐嚴禁「加單」 食客質疑：想同澳牛、九記齊名  店家親揭經營苦衷
飲食
11小時前
連鎖酒家推$168抵食孖寶！嘆脆皮燒鵝皇＋鑊氣炒魚腐（全線5分店供應）
連鎖酒家推$168抵食孖寶！嘆脆皮燒鵝皇＋鑊氣炒魚腐（全線5分店供應）
飲食
8小時前
霍爾木茲海峽通行新規，伊朗：須提前48小時提交申請。 路透社
伊朗局勢｜伊朗：霍爾木茲海峽將禁止船隻通行 因美以涉嫌違反停火協議
即時國際
4小時前
黑喼橫擺中間雙腳越擘越開 港鐵「越界男」幾乎大髀貼大髀 短褲女嚇壞 網民傳授防抽水反擊神招｜Juicy叮
黑喼橫擺中間雙腳越擘越開 港鐵「越界男」幾乎大髀貼大髀 短褲女嚇壞 網民傳授防抽水反擊神招｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
周潤發低調接濟TVB退休老人善行曝光  曾宴請過百幕後聚餐超念舊  重情重義盡顯一流品格
周潤發低調接濟TVB退休老人善行曝光  曾宴請過百幕後聚餐超念舊  重情重義盡顯一流品格
影視圈
16小時前