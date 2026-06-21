波仔至醒靈活玩│「勇者為皇」現真身

球迷們引頸以待的世界盃已開打一星期，但現時一場足球賽事連埋傷停補時，動輒近兩句鐘，要睇晒一場波的時間成本都相當高。不過既是四年一度盛事，加上筆者上周的體驗店活動就是跟大家一齊睇直播，所以都要備課一下。

發現巴拉圭隊雖然首戰大敗給美國隊，但過程似乎有點耐人尋味，免跟殺氣騰騰的主辦國硬撼，所以暫備忘作「假敗」賽績，再私訊足球專家馬高，他也認為巴拉圭無理由咁水皮；因此，加強了筆者在活動中跟現場朋友說下一場跟進巴拉圭的信心。結果執筆之時，巴拉圭擊敗土耳其贏波取得三分，保持晉身下一圈的機會。

說回賽馬，我們不時都要找出陣上屬「假敗」賽績的賽駒跟進，而且更不時換來好賠率。今日第十場，「勇者為皇」初出締三班時間輕鬆贏馬，其後國際賽日走內欄嚴重不利地才落敗；翌仗迅速輕取「幸運奇兵」補中。

最近復出兩仗，「勇者為皇」表現看似一無是處，但不是蝕跑道偏差就是成為快步速受害者；今仗排一檔，可再守好位跑之餘，預計步速只屬正常，形勢轉好下值得跟進。

波仔靈活玩過關提供：

第三場 Q 13 膽拖 1 2 5

第五場 Q 4 7 10 12 複式

第十場 Q 5 膽拖 1 11 13

混合過關三串七 共111注