卡爾心水│「戀愛狂」態起繼續追
更新時間：15:00 2026-06-20 HKT
發佈時間：15:00 2026-06-20 HKT
發佈時間：15:00 2026-06-20 HKT
端午佳節，卡爾參與龍舟比賽。每逢比賽，卡爾定必全力以赴。練習多時之下，發覺每一次練習都有得着。平時寫馬寫得多，「仗比仗進步」、「狀態到位」等句子經常喺文章出現，發現親身體驗更寶貴，狀態上落是有周期的，可用自身扒龍舟經驗去刨馬。
同樣地，「戀愛狂」經過一輪減分旅程，喺四班理論上佔有優勢。就以前仗衝入一席第四為例，睇到佢狀態漸到位，但跟季初相比，評分仍稍高一點；上仗狀態雖不錯，但仍然未及勝時。今次卡爾睇晨操，發現佢狀態更鋭，決定繼續追，呢匹葉廄馬預料仍有賠率，季尾爆舖勁！
第三場：5祥勝鷹駒、1包裝明將、10快樂共濟
第四場：9戀愛狂、3鋁神、2超和平
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