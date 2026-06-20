Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卡爾心水│「戀愛狂」態起繼續追

名家專欄
更新時間：15:00 2026-06-20 HKT
發佈時間：15:00 2026-06-20 HKT

端午佳節，卡爾參與龍舟比賽。每逢比賽，卡爾定必全力以赴。練習多時之下，發覺每一次練習都有得着。平時寫馬寫得多，「仗比仗進步」、「狀態到位」等句子經常喺文章出現，發現親身體驗更寶貴，狀態上落是有周期的，可用自身扒龍舟經驗去刨馬。

同樣地，「戀愛狂」經過一輪減分旅程，喺四班理論上佔有優勢。就以前仗衝入一席第四為例，睇到佢狀態漸到位，但跟季初相比，評分仍稍高一點；上仗狀態雖不錯，但仍然未及勝時。今次卡爾睇晨操，發現佢狀態更鋭，決定繼續追，呢匹葉廄馬預料仍有賠率，季尾爆舖勁！

第三場：5祥勝鷹駒、1包裝明將、10快樂共濟
第四場：9戀愛狂、3鋁神、2超和平

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元　
即時國際
48分鐘前
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
即時國際
3小時前
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
影視圈
6小時前
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
21小時前
荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次強烈要求立即落車 司機事後已報案
荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次強烈要求立即落車 司機事後已報案
突發
15小時前
銅鑼灣海港薈早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
銅鑼灣靚裝連鎖酒家早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
飲食
23小時前
父親節專訪│天瑜爸爸第3個沒有她的父親節 倒數中的愛 把握時間陪伴大仔走獨立的路
親子
2026-06-19 13:30 HKT
周潤發低調接濟TVB退休老人善行曝光 曾宴請過百幕後聚餐超念舊 重情重義盡顯一流品格
周潤發低調接濟TVB退休老人善行曝光  曾宴請過百幕後聚餐超念舊  重情重義盡顯一流品格
影視圈
5小時前
張栢芝細仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝媽媽」親用古法醫治片段曝光  7歲兒向母投訴超可愛
張栢芝細仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝媽媽」親用古法醫治片段曝光  7歲兒向母投訴超可愛
影視圈
21小時前
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT