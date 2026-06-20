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Ian心水│「錶之銀河」後上殺晒

名家專欄
更新時間：14:58 2026-06-20 HKT
發佈時間：14:58 2026-06-20 HKT

田泰安前季取得八十六場頭馬，上季大幅倒退至四十四場，今季則暫只贏四十一場，整體演出未算突出。幸好近期手風尚可，近十個賽日添七場頭馬，今期策九駒出戰，值得留意。

第六場「加州熱浪」昔日在澳洲五戰得兩冠兩季，表現不俗。牠去年七月在港首次上陣，最終跟跑而回，未有任何走勢；但今季首三戰有進步，直至第四仗僅以短頭位不敵「超勁赤兔」，並能擊敗「做好自己」而得亞軍，表現出色。三月時牠跑田草千四米，僅負於「時時歡聲」及表現準繩的「綠野飛馳」而得季軍，可見現居四班有班利。今仗排一檔並續配田泰安，有力打開在港勝門。對手方面，「越駿聯歡」在港兩戰表現均可，母系具有長力，今仗增程跑千四米應合適，可作配腳。此外，「天福」今季曾在三班跑近，今仗續用近期手風轉順的布浩榮，可望構成更大威脅。

第七場「錶之銀河」今仗轉倉初出，本身季內曾勝二級賽馬會一哩錦標，其後在多場一級賽亦演出接近，可惜始終與頭馬無緣。儘管今仗要負頂磅，但勝在級數夠高，若早段沒有落後太遠，可憑凌厲後勁將對手一網打盡。對手方面，「精算暴雪」表現極準繩，今季雖仍未勝，卻能在多項一級賽中上名，早已成為香港一線短途賽駒；然而今仗負磅不輕，加上季內跑千四米的表現僅屬一般，看來一位已足。此外，「小鳥天堂」於冠軍一哩賽跑獲第十名後終於復出，本身是應屆香港經典一哩賽盟主，最近試閘走勢仍勁，有力加入戰團。冷門可留意上屆精英盃冠軍「合夥奔馳」。

第六場：1加州熱浪、6越駿聯歡、2天福
第七場：1錶之銀河、2精算暴雪、4合夥奔馳

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