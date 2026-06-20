Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dickson心水│「深心星」增程放到

名家專欄
更新時間：14:55 2026-06-20 HKT
發佈時間：14:55 2026-06-20 HKT

經過一連五日的英國雅士谷賽期，終於回到香港跑馬，恰巧今天是父親節，祝各位父親旗開得勝，手風大順！

第五場四班1600米，「深心星」今季於季尾才復出，其間兩戰獲一亞。本身具備質素，可惜傷患問題拖延了進度。前仗久休復出跑田草千二其實嫌短，所以儘管出閘後雷神不斷推騎，馬兒的前速亦快不過千二專家，唯有居中等機會；可惜入直路後，馬兒完全無位衝刺，最終仍得第六已算不俗。果然接戰立即增程跑千四，即使排十一檔仍可領放，僅敗給後勁凌厲的「賢者威楓」獲亞。今次方嘉柏決定再為牠增程，重配雷神兼排一檔，將可一放絕塵。

第十一場三班1400米，「紅運光輝」質新馬首次配潘頓上陣，前仗能與「櫻花酒杯」串Q，今仗有權出頭。

第五場：2深心星
第十一場：11紅運光輝

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元　
即時國際
49分鐘前
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
即時國際
3小時前
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
影視圈
6小時前
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
21小時前
荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次強烈要求立即落車 司機事後已報案
荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次強烈要求立即落車 司機事後已報案
突發
15小時前
銅鑼灣海港薈早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
銅鑼灣靚裝連鎖酒家早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
飲食
23小時前
父親節專訪│天瑜爸爸第3個沒有她的父親節 倒數中的愛 把握時間陪伴大仔走獨立的路
親子
2026-06-19 13:30 HKT
周潤發低調接濟TVB退休老人善行曝光 曾宴請過百幕後聚餐超念舊 重情重義盡顯一流品格
周潤發低調接濟TVB退休老人善行曝光  曾宴請過百幕後聚餐超念舊  重情重義盡顯一流品格
影視圈
5小時前
張栢芝細仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝媽媽」親用古法醫治片段曝光  7歲兒向母投訴超可愛
張栢芝細仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝媽媽」親用古法醫治片段曝光  7歲兒向母投訴超可愛
影視圈
21小時前
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT