Dickson心水│「深心星」增程放到

經過一連五日的英國雅士谷賽期，終於回到香港跑馬，恰巧今天是父親節，祝各位父親旗開得勝，手風大順！

第五場四班1600米，「深心星」今季於季尾才復出，其間兩戰獲一亞。本身具備質素，可惜傷患問題拖延了進度。前仗久休復出跑田草千二其實嫌短，所以儘管出閘後雷神不斷推騎，馬兒的前速亦快不過千二專家，唯有居中等機會；可惜入直路後，馬兒完全無位衝刺，最終仍得第六已算不俗。果然接戰立即增程跑千四，即使排十一檔仍可領放，僅敗給後勁凌厲的「賢者威楓」獲亞。今次方嘉柏決定再為牠增程，重配雷神兼排一檔，將可一放絕塵。

第十一場三班1400米，「紅運光輝」質新馬首次配潘頓上陣，前仗能與「櫻花酒杯」串Q，今仗有權出頭。

第五場：2深心星

第十一場：11紅運光輝