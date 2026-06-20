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甜甜小記│「精算暴雪」爭精英盃

名家專欄
更新時間：15:00 2026-06-20 HKT
發佈時間：15:00 2026-06-20 HKT

「精算」系馬主龐熙霆名下的「精算暴雪」將出戰第七場三級賽精英盃，此馬今季表現忠心準繩，季內十戰均能跑入前六名，四度獲得第二名，蔡約翰在港從練至今已四度捧走精英盃，且看能否憑「精算暴雪」再染指此項分級賽。

小記訪問龐熙霆，他說：「我認為『精算暴雪』今場機會均等，要視乎臨場發揮，一至三號馬（『錶之銀河』、『精算暴雪』及『手機錶霸』）都是排一至三檔，大家勢均力敵；另一匹主要對手『小鳥天堂』亦排得四檔。我希望步速不要太慢，以及不要塞車，讓『精算暴雪』可以跑出應有水準。我覺得牠是一匹比較特別的馬，應該很少馬好像牠般評分超過110分（現評117分）出爭一級，而對上一次贏馬是贏二班，我很希望牠可以贏到級際賽，初嚐分級賽的冠軍便好了。」

陳嘉甜

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