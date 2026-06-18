文傑訪問│「海上大軍」千八「安」心

本周中本地沒有賽事舉行，田泰安上周賽後便與家人離港渡假，不過他將於日內返港，已備在周日賽事上陣。他表示小休後對賽事充滿期待，尤其是他近三次賽事均有馬贏，希望乘勝追擊。今戰九匹坐騎中，他認為以「海上大軍」和「奇異果」最具勝望。

今戰九匹坐騎中，田泰安認為以「海上大軍」和「奇異果」(圖) 最具勝望。

蔡廐「海上大軍」於今年四月初出即在田草千八米爆冷贏馬，兩周後再出競逐皇太后盃亦跑第四，周日列陣三級賽精英碟，田泰安說：「四歲的『海上大軍』初出即在二班千八米贏馬，難度甚高且反映其質素，可是其後匆匆增程跑大長途賽，最後只能夠跑第四算是不差。早前我到從化替牠試閘走勢良好，狀態回勇後再跑勝途，即使對手實力甚強，但馬兒只負輕磅，希望屆時能夠爭取最佳成績。」

「海上大軍」狀態回勇後再跑勝途，即使對手實力甚強，但馬兒只負輕磅，希望屆時能夠爭取最佳成績。

「奇異果」是傷患馬，轉投桂廄後在四月才作季內首戰，幸好兩戰均走得接近，周日出戰三班二千米，田泰安分析說：「『奇異果』復出兩仗表現較我預期理想，上場跑千六米，演出續見進步，今次增程應有機勝任，加上賽後操練正常下狀態更勇，希望牠能夠走入前到歸來。」

特約記者：文傑