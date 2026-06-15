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甜甜小記│李文斌王賢訊作風貼地

名家專欄
更新時間：14:45 2026-06-15 HKT
發佈時間：14:45 2026-06-15 HKT

「安」系馬主王賢訊和其家人在港的養馬運不錯，不時見「安」系馬建功，王氏一家人在凱旋門拉頭馬。剛周六沙田賽事，王氏家族憑「安都」贏馬，王賢訊當晚非常忙碌，除了入場支持「安都」外，也有前往紅館，支持好友何芷韻主辦的歌星羅志祥在香港站的巡迴演唱會。何芷韻是「包裝」系馬主李文斌的太太，也是保良局上一任主席。何芷韻所成立的公司，專門負責與文化、藝術和娛樂有關的工作，例如最近主辦羅志祥紅館演唱會，剛周末紅館演唱會完滿舉辦，王賢訊也很替好友何芷韻開心。

在小記眼中，王賢訊和何芷韻的丈夫李文斌都很貼地，這兩位馬主都願意透過社交平台與網民互動。例如李文斌早於2014年已在社交平台創立「包裝」系專頁，與網民一起交流賽馬心得。小記曾經訪問李文斌，他說有時馬兒輸了，馬迷會留言責罵，但他都予以理解。同時李文斌也會細看留言，從中了解投注人的觀點，並持開放態度接納不同意見。至於王賢訊也在社交平台與網民互動，其作風帶點幽默，王賢訊曾經在threads中留言說：「我會繼續努力，搞多啲爛gag，帶歡樂俾所有馬迷。」「包裝」系李文斌和「安」系馬主王賢訊貼地的作風，令不少網民及馬迷欣賞。

陳嘉甜

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