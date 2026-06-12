Ian心水│「名揚四海」進步可勝

第十場三班千六米，看來是一場水準頗高的賽事。「名揚四海」上仗初跑田草千六，賽前備受追捧，結果力拼下僅落後半個馬位得季軍。本身年紀尚輕，加上出賽次數不多，應有不少進步空間，今仗排位理想，狀態亦佳，有力打開勝門。對手方面，「泰力」上仗初跑谷草一哩，早段留守包尾，末段衝刺強勁，最終只輸四分三馬位屈居亞軍，表現悅目。此駒在港出道第二仗已能擊敗「超勁赤兔」與「凌登」等駒，賽事水準夠高，今仗步速應不會慢，對牠更為有利，實屬三甲之材。

第十一場三班千四米，「友瑩亮」上仗受制於外檔與黏地，末段奮戰取得季軍，表現令人滿意；今仗排位轉佳，目前評分未見頂，仍要留意。對手方面，「臻至辰」上仗以極出色的姿態擊敗「超輕鬆」取得季內第二捷，狀態仍勇要兼顧。「超勁赤兔」上仗贏馬姿態從容，季內整體演出穩健，仍具一爭之力。

第十場：11名揚四海、4泰力、2安都

第十一場：7友瑩亮、9臻至辰、4超勁赤兔