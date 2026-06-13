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廖事如神│「文明戰士」成大葉

名家專欄
更新時間：02:00 2026-06-13 HKT
發佈時間：02:00 2026-06-13 HKT

剛戰谷草賽事方嘉柏及廖康銘各一捷，練馬師爭冠形勢變動不大。方嘉柏今日面對主帥莫雷拉停賽的問題，決定分散投資，將八駒交由七位騎師操刀，而廖康銘六駒參戰同具分量，冠軍之爭依然充滿懸念。

第四場四班千八米，具近績支持的賽駒不多，「超開心」近期表現相對穩定。這匹北半球自購馬上季插三班表現平平，今季評56分起步，經一輪減分後開始跑近，並於618場次更擊敗新勝馬「睿智多寶」且雙雙略拋離馬群，賽績水準不俗。上場增程至千八米，走較不利路段而能保住一席，表現出色。此駒過往跑乾快地較佳，若今日無雨，機會可再調高。「同益善」同樣較擅長乾快地，而且曾勝二千米，氣量有保證，556場次雖然有快步速之助，但亞軍「風火恆雲」再出成功反先補中，另一蹄下敗將「雙贏」最近亦已贏馬，相信該組水準可信。「八駿笑昇」季內勝後表現平平，惟今仗休息充足，晨課重現朝氣，必須提防。

第五場四班泥地千二。「文明戰士」在港次仗初跑泥地已入Q非易事，上仗轉戰草地落敗情有可原。回看667場次，雖然未能威脅頭馬「起舞奜奜」，但當晚全泥夜賽大利前置，「文明戰士」可造出23秒86末段，比同晚其餘兩組四班千二為佳，是次跟「起舞奜奜」磅位再拉開，誓要反先對手開齋。「起舞奜奜」此程連續七仗未失獎金，準得驚人，但評分接連升至高位，要再捷有壓力。「逍遙人」漸入佳境，且為泥草雙槍將，671場次可與「大番薯」一馬位內分勝負，證明處現評分有戰鬥力。「顯勝高昇」已顯示泥戰能力，上場力拚「加州勇勝」僅負，雖敗猶榮。

廖浩賢精選

第四場    6 超開心    1 同益善
    5 八駿笑昇 9 凝妙星
第五場    7 文明戰士 1 起舞奜奜
    3 逍遙人生 5 顯勝高昇

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