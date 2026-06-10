馬觀微全日心水│「巴閉王」光榮開齋

呂健威馬房的四歲短途馬「巴閉王」，季初登場至今，雖仍未能敲響勝利之門，但當其評分下調至五十八分水平，已多次展示出具問鼎的能耐。今仗，列陣第六場四班谷草千二米，排二檔好位，有望在布浩榮胯下打破悶局。

「巴閉王」在季中降落四班後，競爭力布所提升，一月尾角逐四班谷草千二米，只僅負頭位給隨後升上三班仍能增添佳績的「團結勇士」而已。

三月中，「巴閉王」配潘頓角逐四班谷草千二米，排最外檔，早段要耗力較多地由外切入搶放，末段只是不敵陣上走位較佳、贏馬之後跑勝程也能再下一城的「環球英雄」。

五月二十日，「巴閉王」捲土重來，同場快馬多，在中段放得較急之下，末段只是輸給上周三晚又添頭馬進帳並升班的「星運少爵」，可見表現毫不失色。上仗之後，此駒有三個禮拜時間回氣及再作打磨，今仗將能敲響勝利之門。

馬觀微