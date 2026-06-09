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卡爾心水│「勇霸龍」乘勇再拼

名家專欄
更新時間：18:58 2026-06-09 HKT
發佈時間：18:58 2026-06-09 HKT

卡爾享受與校友聚會，早幾日與教授同坐，在他聰明的腦袋中總帶出高品質的交流，一頓飯時間，已經勝過看幾本書。卡爾思考一向跳出框框，問了教授也表示非常困難的一道問題。卡爾喜歡MBA課堂的模式，經常鼓勵批判性思考，亦鼓勵同學持正反意見，大家為議題唇槍舌劍，卡爾尤其享受這種思維碰撞的過程。最有趣的是，下課後大家又勾肩搭背，一起吃飯聊天，剛才課堂上的激辯，轉眼已成為酒桌上的笑談。

卡爾慢慢發現，高品質交流從來不在乎地點，有内容的溝通，街邊又得，茶餐廳也適合，連廁所門口亦無不可。雅典市集上的討論，總是固定地方。香港都有雅典市集，在馬會，足球會、香港會等歷史悠久的會所非官方舉行。

偶爾在會所議事之外，也有論馬，席間前輩表示喜歡第九場「勇霸龍」，貪其一檔好跑，乘勇有權再交代；「東來欣賞」舖舖唔信但舖舖得，貼番佢不能鬥氣；「馬達」剛勝水準高，三甲要預埋。

第七場：10大千雄心、3豐辰、8勁好運
第九場：6勇霸龍、1東來欣賞、4馬達

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