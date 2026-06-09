Ian心水│「揚威四海」千八啟航

葉楚航上日憑「天比高」與「支付之父」包辦孖寶，而「好運年」亦得季軍，成績不俗。葉廄近期不少質新馬都演出進步，相信季內餘下日子仍可追落後。

第一場「揚威四海」是「舉步生風」的全弟，但性能卻完全不同。牠在季中轉投葉廄後略有進展，前仗力拼僅不敵超班馬「滿洛城」；上仗增程跑二千二，可惜路程太長而未能發揮水準。今仗回師曾上名的谷草千八，配合葉廄近期攻勢，可以一試。對手方面，「竣誠駒」上季四捷，今季在四班亦兩度入位，現評分較最近贏馬還低三分，配上受讓七磅的黃寶妮兼排二檔，有力一放到底。

第三場「豪邁先登」的外祖母乃前香港打吡冠軍「勝威旺」，日後增程發展應更有把握，但這匹三歲馬上仗初戰谷草，最終僅以兩個多馬位負於「星火燎原」與再出成功收復前失的「星辰千帥」，表現令人欣喜；今仗排位理想，若能改善起步，或有驚喜演出。「牛精新星」上仗初出即獲季軍，雖與頭馬相差五個馬位，但經過砥礪後可望進步，值得注視。

第一場：3揚威四海、1竣誠駒、2家樂寶駒

第三場：7豪邁先登、3牛精新星、9良駒好友