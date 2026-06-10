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亨利拆局│練馬師王吼方嘉柏

名家專欄
更新時間：02:00 2026-06-10 HKT
發佈時間：02:00 2026-06-10 HKT

稍為沉寂了兩個賽日之後，上期姚本輝勁奪兩贏四位高分封王，顯然是精心部署，然而今次谷戰，佢全晚出馬得三匹，陣容由強變弱，似是回氣格局，或待煞科之前再有大攻勢。

上次賽事雖然跑沙田，但方嘉柏仍靠「好好戀愛」交出一W，進一步鞏固領先地位。方仔在田戰尚且醒神，今次跑谷草更要看高一線。事實上，今期方廄兵分七路，一來陣容似樣，二來多有近績支持，即使練馬師王勢成熱門，也實在難以抗拒。若嫌賠率乏味，也可考慮將方廄馬作QT膽賭單場，或者WP過關，祝各位好運！

重點爭分馬方面，「銀刺勇士」上仗慢放賺形勢，但本身末段時間造得靚，計落仍算有水準，何況同賺形勢的「應龍飛影」輸到無影，再出卻可變身，更令「銀刺勇士」的一席亞軍增添說服力。「風采人生」上仗終於征服千二，確認續有進步，而且贏馬姿態極輕鬆，今次排三檔有權再賺。「大千雄心」上仗初跑谷草即勝，咪以為佢升班吃虧，隨時贏到你唔信！

目標：方嘉柏

賠率：2

全日惡馬 第三場：銀刺勇士

練馬師王最佳投注時機：第三場前

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