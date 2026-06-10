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廖事如神│「竣誠駒」落班有法寶

名家專欄
更新時間：02:00 2026-06-10 HKT
發佈時間：02:00 2026-06-10 HKT

方嘉柏剛戰憑「好好戀愛」贏馬，現於冠軍之爭帶離廖康銘及沈集成四場。莫雷拉回歸擔任方廄主帥後，的確為馬房帶來出色成績，當中更有七場是以頸位或更短距離勝出。現時莫雷拉仍未決定下季去留，令人期待。

第一場五班千八。「竣誠駒」季內狀態一直保持高水準，儘管未再添頭馬，但亦兩度於四班入Q，608場次僅負於四班實力馬「香港神駒」，另力壓後來再捷的「夢照發」，賽績水準可信賴。晨課上，馬匹一直步活如輪，火氣十足，觀乎今組有近績者不多，本身落班再配黃寶妮減七磅，相信極具威脅。「揚威四海」輾轉降至五班後開始接近，645場次雖未能威脅「滿洛城」，但能拋離再出已補中的季軍「富裕君子」，今場回師勝程可爭一位。「君智盛」表現略為反覆，但始終屬四班頭馬，上仗跑泥地不合，大敗毋須介懷。「開心三多」已屆評分新低，今仗若能穩定走勢隨時變身。

第二場四班一哩。「高高至高」因霍宏聲告假轉配潘頓，本身為四歲自購馬，來港後第二仗已入位置，該仗頭二馬均是三班強手。其後表現雖未有承接，惟減了分兼狀態提升下，上場落班初跑谷草已接近。須知727場次的頭二馬均走貼欄有利路段，「高高至高」轉彎移出三疊衝刺，蝕位仍能逐步逼近，表現及格有餘，今仗由潘頓操刀，只要順利切入二疊已具勝望。「準希望」季內已交出接近走勢，論血統及跑姿均是增程更合，近來轉戰一哩果然有進步；690場次出戰同班同程，可與一眾路程專家跑近，證明已站穩陣腳，配合一檔或更進一步。「多利神駒」減分甚多，排三檔可以最強跑法應戰。

廖浩賢精選

第一場    1 竣誠駒 3 揚威四海
    5 君智盛 8 開心三多
第二場    1 高高至高 7 準希望
    11 多利神駒 12 極速滿貫

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