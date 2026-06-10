波仔至醒靈活玩│「紅磚戰士」謀交代

執筆之時，第五場大熱門落在初跑谷草一哩、欠路程證明的「決一劍」身上，另外兩匹焦點馬「有情有義」同程雖一戰即勝，但上仗同場對手實力非強；「上浦福旺」亦初負頂磅上陣，都有一定考驗，所以冷敲預期有分頭的「紅磚戰士」。

「紅磚戰士」在谷草一哩跑過兩次雖未有建樹，但在548場次步速偏快，蝕轉彎三疊下，末段所締的段速只比之後贏馬的「香港神駒」慢0.04秒而已，以初跑谷草之馬而言表現相當不俗。

其後於607場次，「紅磚戰士」再戰同程，頭兩段步速唔算快，牠在慢閘兼直路非全面打開衝刺下跑獲第七名，而同場第六名及第八名的「先到先得」與「追風」最近已先後贏馬，足見賽事水準頗高。

再看上仗，當日的田C除大利前置外，頭兩段步速也慢，所以「紅磚戰士」留後兼走三疊入直路形勢非好，最終亦無潰散；再看同樣跑線有追的「捷威」及「好運年」，也於剛周日追入三甲，估計「紅磚戰士」亦已如箭在弦。

查近四次谷草賽事，游達榮已取得四場頭馬，似乎馬房季尾仍在追落後，料必趁「紅磚戰士」態勇謀交代。

波仔靈活玩過關提供：

第三場 Q/QP 10 膽拖 4 5 7 12

第五場 WP 10

第七場 Q 3 膽拖 2 8 10

混合過關三串七 共107注

