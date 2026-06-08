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甜甜小記│黃婉曼望「觀眾」打氣

名家專欄
更新時間：14:45 2026-06-08 HKT
發佈時間：14:45 2026-06-08 HKT

前天氣主播黃婉曼是「觀眾之力」的馬主；其丈夫馮柏基則養有「飛雲」，這兩駒均交由方嘉柏訓練，對練者十分信任。「觀眾之力」將於本周三晚谷草第九場三班千二米上陣，黃婉曼近期正如她之前養有的團體馬「跳出香港」的馬名般，跳出香港，先飛往匈牙利布達佩斯欣賞歐聯賽事，然後再前往意大利羅馬、英國等地遊覽，享受悠閒的假期。黃婉曼近日有把在歐洲的靚相分享在其社交平台，「觀眾之力」本周三上陣，未知她會否趕回香港觀賞賽事呢？

小記聯絡身在歐洲的黃婉曼，她說：「周三晚我仍然未返港，我已經請了朋友幫我打氣。我也希望馬迷朋友幫手，為『觀眾之力』打打氣，希望牠在陣上取位順利，盡力爭取好成績。」

「觀眾之力」是黃婉曼在港第一匹以個人名義養的馬，她過往養過的團體馬「跳出香港」於方嘉柏的悉心訓練表現十分出色，在港累積六場頭馬，包括兩場級際賽，戰績亮麗，至於她的丈夫馮柏基過往所養的「薑餅人」，亦曾於方廄取得四場頭馬，馮氏伉儷和方嘉柏合作愉快，彼此關係良好，「觀眾之力」及「飛雲」今季也能分別交出頭馬，方嘉柏目前正全力衝擊冠軍練馬師寶座，且看「觀眾之力」能否助練者增添頭馬進帳。

陳嘉甜

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