Dickson心水│「星光大道」早熟早用

由這期賽事開始，日賽頭場將於下午四點舉行，稱為夏令賽。根據經驗，入黑後特別容易爆冷，可能因為向來於田草作賽的馬匹，生理時鐘有變動。馬兒非常敏感，習慣一改便容易鬧情緒，表現自然麻麻。

第七場四班1200米，「星光大道」至今兩戰獲一季，前仗初出即交出水準跑第三，應是早熟早用之馬。上仗續戰田草千二，由前置轉為後追，從紙上戰績看，確是輸了六個多馬位給頭馬「小魔怪」，但當日場地受天雨影響，極不利後上，再看當日交出追勁的「禾道豐」與「鋁神」接戰即贏，足證「星光大道」能追回第六其實不差。今仗換布文，外檔亦不怕。

第八場三班1000米，「金金小子」是典型直路賽專家，牠久休復出通常有好表現，值得留意。

第七場：3星光大道

第八場：5金金小子