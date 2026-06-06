Ian心水│「龍城強將」回勇爭勝

韋達最近兩季成績平平，幸好近期手風轉順，旗下賽駒即使未能贏馬，至少能發揮應有水準，對馬主算有交代。值得留意是，韋達季內所取得的二十三W，建功次數最多的是霍宏聲，其次為潘頓，反而與他合作無間的希威森與田泰安，成功率卻偏低。事實上，韋達與田泰安於二○二三至二四年度馬季合作成績最佳，共八度獲勝，然而對上兩季僅分別得一勝。今次這對練騎再度攜手，當然不能忽視。

第四場「龍城強將」今季第二仗即以輕鬆姿態擊敗「競駿良駒」與「大千雄心」等駒再啟勝門，可惜二月時因心律不正而影響部署，幸好復出以來走勢尚佳，看來健康已無大礙；此駒上仗跑田草千四米僅以一馬位不敵「百勝威龍」，若取位流暢，可望走得更近；今仗改配田泰安，並排在有利的四檔，有力爭入前列。對手方面，「北極之錶」經兩仗熱身後，上仗展現前速，僅在終點前才被「包裝天王」與「銀刺勇士」超越，表現較前有明顯進步；今仗排十一檔，早段或會被頂在外疊，而且首度增程跑千四米，形勢一般，但質新馬有上升空間，若早段能及時切入並取得遮擋，也可構成威脅。此外，「暴風一族」近仗均受制於外檔而未能發揮水準，今仗喜逢一檔，值得再次跟進。

第七場「星光大道」上仗在袁幸堯胯下起步失機，直路上略為收復失地，賽績未能作準；今仗本來配霍宏聲，但臨時再改配布文，可惜排十一檔較為難跑，看來一位已足。反而，「小魔怪」近期愈跑愈進步，上仗排十一檔，起步後展現高速領放，末段能力拒對手來犯，成功打開勝門；今仗對手實力一般，加上巫廄近期手風大順，有力爭取連捷。此外，「勤德皆備」來港後四戰均有走勢，今仗重配潘頓，應是有的放矢，可以加入考慮。

第四場：2龍城強將、7北極之錶、10暴風一族

第七場：4小魔怪、3星光大道、9勤德皆備