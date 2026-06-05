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甜甜小記│「超加加」換金誠剛再拼

名家專欄
更新時間：14:45 2026-06-05 HKT
發佈時間：14:45 2026-06-05 HKT

本周日上演今季首次沙田黃昏馬，馬圈靚太馬主史佩加和其哥哥史昊洺、父親史立德和母親顏景蓮一家四口都各自名下有養馬，其中史佩加名下的「超加加」周日將出爭第五場四班千八米泥地。「超加加」上場配姚廄女見習騎師袁幸堯跑得第二名，表現接近，可見馬兒近期狀態不錯，今次再出，鞍上人換上大師傅金誠剛，意味沒有減十磅的優勢，未知馬主史佩加怎樣看馬兒今場的機會呢？

小記日前訪問史佩加，她說：「『超加加』今次沒有減磅之利，增長途程至千八米是一個新嘗試，我希望馬兒藉著牠在泥地表現出色，可以適應到，今場再次交出好成績。」

「超加加」是由姚本輝訓練，而史佩加的哥哥史昊洺目前養有兩駒，分別是「駿先生」及「醒先生」，而後駒也是隸屬姚廄，史氏兄妹齊撐輝哥，而史佩加的爸爸史立德以往養有的「一先生」曾經在姚本輝訓練下取得五場頭馬，更捧走賀年盃，可見史家與姚本輝多年來合作愉快，相信練者都希望盡力為「超加加」爭取好成績。

穿黃色裙是「超加加」馬主史佩加。
穿黃色裙是「超加加」馬主史佩加。

陳嘉甜

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