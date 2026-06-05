文傑訪問│羅富全望「贏」馬創「輝煌」

今季首次夏令賽事（又稱黃昏賽），將於周日在沙田馬場舉行，羅富全派六駒參戰，大部分有良好近績支持，有望增添頭馬；練者接受查詢時透露，今戰以兩匹質新馬「㩒住贏」和「保羅輝煌」最具爭勝機會。

出戰第九場三班千二米的「㩒住贏」，上仗初出即在同程贏馬，這匹自購馬周日再上陣，羅富全分析說：「『㩒住贏』來港前在外地僅出賽一次，仍能在港初出即勝，除因合跑當日的鬆軟場地外，亦肯定具備良好質素，相信下季將續有進步。周日牠再跑贏馬路程，賽前快跳和試閘做足，屆時可望以更佳狀態迎戰，爭取連捷。」

「保羅輝煌」今次再跑泥地千八米，可望有進步表現，取得更佳名次歸來。

列陣第五班四班泥地千八米的「保羅輝煌」，今季跑過幾仗後漸上力，上仗在同程跑獲殿軍；周日捲土重來，羅富全分析說：「『保羅輝煌』的馬主團體過往所養的馬匹，不少是大步均速馬，巧合地此馬亦屬於均速型賽駒。上仗牠採用主動跑法，在泥地千八米跑近，隨着其出賽經驗漸多，狀態逐漸冒升，表現應愈來愈好；今次再跑泥地千八米，可望有進步表現，取得更佳名次歸來。」

特約記者：文傑