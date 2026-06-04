甜甜小記│梁浩然下季現「晨曦」

香港馬圈之中，不少馬主是專業人士，「晨曦」系馬主梁浩然律師正是其中一位；近期掀起網民熱話的法律電視劇《COURT!》，更曾經在其律師事務所取景拍攝。

梁浩然向小記透露，早前「晨曦儷人」一對前蹄球節接受關節鏡手術成功，希望其盡快完全康復，預計牠和生力軍「晨曦鳳凰」可望在下季初出擊。

目前梁浩然養有「晨曦儷人」及「晨曦鳳凰」外，還與志同道合的楊毅等馬主朋友養有團體馬「友瑩仁」，這三駒均由伍鵬志訓練。雖然梁浩然在港的養馬資歷不算太長，但和太太已經養過不少馬，例如「金飯碗」、「金筷子」、「奔馳寶馬」、「晨曦飛馬」、「晨曦英雄」及「晨曦巨星」等駒。

梁浩然於二○一三年經朋友介紹加入金礦團體，養了首匹團體馬「金筷子」，正式加入馬主行列；之後他又與好友組織了香港西北區扶輪社團體，養有團體馬「奔馳寶馬」，適逢同在澳洲求學的師弟伍鵬志當時在蘇保羅馬房任副練，便把此馬交由蘇保羅訓練。之後梁浩然對賽馬亦愈來愈投入，持續在港養馬。

今季小記比較少見梁浩然入馬場，原來「晨曦儷人」早前曾經接受手術，目前在休養中。梁浩然說：「『晨曦儷人』的左右前腳鑲了兩粒螺絲，現已康復並且拆除了螺絲，目前正在從化休養，亦重新投入操練。其實牠的腳部問題情況很輕微，不過獸醫說有潛在骨裂風險，我便接納獸醫的建議，讓牠接受手術；幸而其手術成功，據知『浪漫勇士』及『金鑽貴人』都接受了類似手術，之後復出無損戰鬥力，我希望牠康復後可再交出佳績。至於新馬『晨曦鳳凰』也正在從化接受操練，如果這兩匹『晨曦』系馬進度理想，有機會在下季初出賽。」

陳嘉甜