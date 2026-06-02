卡爾心水│「穿甲金鷹」增程有計

近日行過商場，見到一班細路圍住爆旋陀螺對戰，原本以為呢股熱潮早已成為集體回憶，估唔到多年後又再次興起。卡爾好奇，去兒時回憶玩具反斗城查詢，熱門款式都被掃得七七八八，據聞仲有炒價！有趣嘅係，當年的玩家如今不少已經成家立室，而今天陪小朋友買陀螺的家長，很多其實正是當年嘅「細路」。

潮流總是不斷輪迴，幾十年前流行喇叭褲，早十年則流行Fit身牛仔褲，呢排喇叭褲潮流又好似返番嚟！

幾十年前跑馬，同依家其實分別唔大，卡爾作為Gen Y，知道以往負磅同依家有別，但論馬房搏殺手法，同行家討論過其實大同小異。

第八場「穿甲金鷹」贏馬升班後，潘頓造唔到磅益咗田泰安；計血統，隻馬跑千八勉強可扳到，現階段勝在狀態當鋭，無理由批死；「春風萬里」馬仔細細負輕磅配雷神，今個黑夜方仔有手惡馬；「奔放」升班好多人唔信，但卡爾信，適宜拖腳。

第三場：4驕陽雄心、1競駿非凡、5金發盛世

第八場：9穿甲金鷹、10春風萬里、11奔放