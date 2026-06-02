Ian心水│「榮駿大道」里程未盡

第八場「包裝福星」上季三捷，並在打吡僅負於「百賀飛駒」與「祝願」而得季軍，級數夠高。儘管牠在打吡之後前膝受傷，但經幕後悉心照顧，終於今年一月重返賽場；前仗跑田草千六米早段包尾，末段卻收復不少失地，表現明顯復甦；上仗轉爭谷草一哩，沿途居中，終點前走勢凌厲，最終以一乘許之先勝出，姿態有餘未盡，今仗增程二百米也合適，有力連捷。對手方面，「春風萬里」今季在谷草千八米贏馬，該役更是擊敗賺步速的「奔放」；近兩仗對手太強，落敗屬意料中事，今仗重返勝途，值得留意。

第九場「榮駿大道」季內愈見進步，上仗早段留後，末段走勢強勁，最終以半個馬位擊敗「活力拍檔」與「安都」，賽事水準不弱；即使今仗負頂磅，但里程未見盡，可望爭取第三捷。對手方面，「怡昌光輝」質素佳，可惜整體演出較飄忽；今仗首度增程跑一哩，從血統分析，其父曾勝二千六百米，母系家族成員亦曾在一哩交出表現，故應該合適。



第八場：3包裝福星、10春風萬里、7一起美麗

第九場：1榮駿大道、11怡昌光輝、2英駿飛駒