Dickson心水│「美麗邂逅」一放絕塵

今期跑馬地賽事於C跑道舉行，C欄向來利內檔前置馬，季尾階段宜睇形勢開飯，如果到時真的如此，最好要信。

第三場四班1200米，「美麗邂逅」是高速前置馬，上仗重回四班作賽，以實力計，應入三甲才對，偏偏排九檔，又遇上快馬「獵寶勤」與「環球英雄」，最終被頂出三疊望空，但全程蝕位下，仍然跑第五，證明「美麗邂逅」在四班落第只因欠際遇。今場排三檔，加上只有排十二檔的「佳運發」會擺前走，「美麗邂逅」如無意外可一放絕塵。

第七場三班1200米，「乘數表」贏馬後連跑三仗最叻得第四名，上仗更於泥地大敗，看似評分有壓力。但回看獲冠一役，蹄下敗將「東來欣賞」與「浪漫鬥士」接着都有上佳表現，「乘數表」無理由技止於此，今仗回師勝途排四檔，有權現真身。

第三場：2美麗邂逅

第七場：2乘數表