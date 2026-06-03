馬觀微全日心水│「星辰千帥」賀潘頓

賀賢馬房的短途馬「星辰千帥」，上季季尾登場至今，雖仍未出頭，但多次在四班谷草千二米有悅目表現。今仗，列陣第五場再戰此程，易配潘頓，排三檔，可望敲響勝利之門。

「星辰千帥」上季煞科首次在谷草跑四班千二米，即能殺入Q腳，屈於路程經驗豐富並孭少七磅的四歲馬「星火燎原」之後。今季，此駒踏入成熟之齡，馬身更飽滿，十一月登場再臨谷草千二米，只是不敵「當家精彩」與「幸運愉快」這兩匹季初已一再陣上熱身的路程好手而已。

季中，「星辰千帥」在田草跑了五仗，能在千二米一再走得接近。三月二十五日，此駒重回谷草千二米，能穩佔Q腳，頭馬是隨後升班跑同程仍能獲一冠一亞的「踏雪尋梅」。上仗，捲土重來，雖然早段受擠阻，沿途被動在後並蝕位多，但末段仍能後上取得一席接近的第二名，追勢可觀。今乘勇再臨，將能盡展的所長。

馬觀微