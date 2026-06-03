波仔至醒靈活玩│「繼往開來」轉倉即拼

第五場有轉場上陣的「輝灑自如」，但初谷排大外檔更要負頂磅，考驗及難度不少；而於707場次分列第二、三名的「星辰千帥」及「佐治傳奇」會再度同場較量，不過該役末段時間偏慢，未知水準如何，成熱門有一定戒心；而較質新的「鋼鐵安防」及「一路精彩」進度則一般。

各無把握場合，寧敲屬不明身分的「繼往開來」，在港五戰雖然是三零部隊，但敗績並非毫無解釋；當中443場次一來面對頗強的三班對手，二來段速屬前偏慢後快，牠沿途留後走三疊屬雙蝕形勢，然而在直路初曾受阻後要再起動，於終點都見追勢。

再回看「繼往開來」該役尾八百米締46.16秒，比沿途貼欄競跑的「一生好彩」及前置的「安都」更快，已反映有一定競賽能力；然而，近兩仗牠跟前跑均是快步速受害者，其中499場次更確認是水準不俗的場次。

四月下旬，「繼往開來」在轉往文廄後操練工序無缺，埋門泥閘起步反應也快，直路換腳後肯追，反映作戰狀態不俗；今仗轉場遇拆組對手，更有黃寶妮減磅之助，只要跟大部分同父馬一樣適應谷草，應有力周旋一番，成冷可敲。

波仔靈活玩過關提供：

第四場 Q 2 6 8 10 複式

第五場 WP 4

第六場 Q/QP 1 4 7 複式

混合過關三串七 共146注

