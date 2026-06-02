甜甜小記│「三強」賀田泰安生日

角逐明晚第三場四班千二米的「三強」，今場初配田泰安，適逢騎者明日（六月三日）生日，壽星仔或能與馬兒擦出新火花。「三強」共有三位馬主，分別是方奕聰、何國成和蘇偉強，方奕聰熱愛和支持香港賽馬運動，目前養有「三強」、「勝萬金」及「澳華發發」，小記剛周日入場採訪，碰見方奕聰，便把握機會訪問他對「三強」今戰的看法。

方奕聰說：「『三強』唞了兩周養足體力後出爭上場賽事，可惜陣上際遇不好，跑得第八名，今場換上田泰安一試，希望屆時遇到好形勢。『三強』上場跑完後，未有耗費太多體力，狀態不俗，希望今場馬兒在田泰安胯下取位順利，盡力跑近。」

陳嘉甜