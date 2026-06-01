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甜甜小記│袁志堅將出席HKIS

名家專欄
更新時間：14:45 2026-06-01 HKT
發佈時間：14:45 2026-06-01 HKT

2026年香港國際馬匹拍賣會將於七月三日在沙田馬場馬匹亮相圈舉行，袁志堅是「非凡豪傑」及「財富非凡」的馬主，他透露很榮幸和太太Ellen（陳玉英）各自以個人馬主的身分獲馬會邀請參加2026香港國際馬匹拍賣會（HKIS）。袁志堅說：「希望我們第三匹以個人名下養的愛駒好快可以和大家見面，亦希望香港會出現多一些年輕個人馬主。我和太太會在七月三日晚沙田馬場馬匹亮相圈出席香港國際馬匹拍賣會。」

出自歷屆香港國際馬匹拍賣會的眾多佳駟中，以「浪漫勇士」的戰績首屈一指，牠是現時全球最高獎金的賽駒；其他優質良駒還包括「好爸爸」、「巴基之星」及「星運爵士」等。而香港國際馬匹拍賣會的試跑示範，將於本月二十日在沙田舉行，有興趣的馬主不妨留意。

袁志堅和太太名下的「財富非凡」，周三晚出爭第四場四班一哩；小記訪問袁志堅，他指此駒在港首次出賽時，情緒非常緊張，可能當時仍是小朋友。在調教「財富非凡」的過程中，巫偉傑很有耐心，循序漸進地教導牠；上仗此馬在谷草一哩初次走入位置，已漸見進步，今戰再跑同程不妨多加留意。

陳嘉甜

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