廖事如神│「錶之星河」出入瓶安

黃寶妮剛戰憑「小霸王」首度在谷中贏馬，有所突破。人馬上仗已上名，告東尼決定再信任黃寶妮，結果順利補中。誠然袁幸堯返港後，大家焦點有點兒忽略了黃寶妮，但妮妹表現慢慢進步，且不再成焦點後反而發揮更好。

第九場千二米三級賽，「錶之星河」有條件稱霸。馬匹表現準繩，上名率極高，今季轉四歲後明顯進步，幕後毅然放棄出爭四歲經典系列，專注於短途。上仗684場次陣上稍留，直路上一攻而破，贏馬距離雖未算遠，但姿態實在輕鬆；今仗初挑戰三級賽，隱憂只是因負磅問題轉配新拍檔，但以其上升空間及準繩表現，仍屬穩膽。「幸運有您」年紀漸長，但評分逐漸回落，上場蝕腳程而衝刺良好，排中檔要提防。「翠紅」今季表現出色，分別於三項途程贏馬，上仗屈居於「錶之星河」蹄下，但因慢閘才用後上跑法。末段造22秒56甚驚人，同要重視。「信心星」輕磅放頭隨時入位。

第十場三班千六米。「活力拍檔」出道至今未失前三，忠心之餘亦顯出潛力仍未見底。601場次於同班同程擊敗實力馬「英駿飛駒」，證明於三班已站穩陣腳；上仗與「榮駿大道」對壘，後者有賴潘頓頂級發揮方贏馬，「活力拍檔」的亞軍並不失禮；今仗有近績支持的對手不多，「活力拍檔」有望順利補中。「安都」處現評分於三班未必可勝，但勝在忠心例追一段，今場續配好拍檔布文，一席要預。「一生好彩」出戰四歲系列無果，重返三班數仗均所負不遠，今場經充足休息復出，再拼勝途不容忽視。「共享富裕」評分已回落不少，比上季勝時更低，近來方嘉柏銳意以快工夫打磨，奇兵一路。

廖浩賢精選

第九場 7 錶之星河 4 幸運有您

8 翠紅 9 信心星

第十場 5 活力拍檔 3 安都

4 一生好彩 7 共享富裕