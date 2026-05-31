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波仔至醒靈活玩│「創寶駒」志切交代

名家專欄
更新時間：02:00 2026-05-31 HKT
發佈時間：02:00 2026-05-31 HKT

上周三夜賽後，練馬師榜又起變化，方嘉柏於谷草主場起孖後重奪榜首地位；不過，更精彩的可能是「軍備競賽」，沈、廖兩廄又有可即用的馬匹加盟，縱未派遣上陣，都夠晒話題供大家討論。

第八場「創寶駒」初出一役在本欄曾經推介，結果僅負於施盡渾身解數的「運高八斗」蹄下獲亞。雖然之後跑數仗千四米，名次有所倒退，但牠所遇的對手普遍也強，例如在539場次，自身慢閘追回失地，鄰近過終點的「超開心」、「榮利雙收」之後都可以補中贏馬。

而上仗與「創寶駒」同場的「逍遙騎士」、「金快飛飛」及「共創歡欣」，也分別於上次日賽跑入三甲，足以證明賽事水準唔差。

執筆之時，今場大熱門為新勝千四米的「龍傲綾羅」，牠與「創寶駒」季內已兩度交鋒。回看總場次597正常場地跑千四米，「創寶駒」大半程走三疊蝕腳程之下，末段可以拋開「龍傲綾羅」追入三甲；今仗兩駒負磅來回有七磅之差，加上「創寶駒」現時可採取較主動的跑法，似乎更加安心。賽前首度往從化操練，立心等同程再報名，未交代之馬鬥志無疑，一於作馬膽。

波仔靈活玩過關提供：

第二場 二重彩 10 複式膽拖 1 3 5
第八場 二重彩 6 複式膽拖 2 12 14
第十場 WP 14
混合過關三串七 共146注

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