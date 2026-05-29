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文傑訪問│廖康銘爭霸托紅福

名家專欄
更新時間：02:04 2026-05-29 HKT
發佈時間：02:04 2026-05-29 HKT

廖康銘前晚憑「穿甲戰鷹」贏得今季第五十三場頭馬，並打破之前連續五個賽馬日未勝的悶局。周日舉行季內最後一次沙田日賽，廖廄八駒不乏牌面馬，有機會取得佳績。廖康銘昨晨受訪時透露，「翠紅」和「綫路福將」將是今戰主要爭分籌碼。

「翠紅」季內表現不斷進步，最近三戰取得兩冠一亞，周日首度挑戰級際賽，角逐三級賽沙田銀瓶。
「翠紅」季內表現不斷進步，最近三戰取得兩冠一亞，周日首度挑戰級際賽，角逐三級賽沙田銀瓶。

「翠紅」季內表現不斷進步，最近三戰取得兩冠一亞，周日首度挑戰級際賽，角逐三級賽沙田銀瓶，廖康銘分析：「『翠紅』表現愈來愈好，而且展示出其場地適應力強，以及跑法彈性。牠上仗是當日極少數馬匹能從包尾位置後上入位，實在出色。賽後艾兆禮親試多課，為出戰今仗作好準備。周日初跑三級賽，希牠的進度持續，有望爭取最佳成績。」

「綫路福將」今次轉戰二千米亦是其射程，加上只負一二五磅，廖康銘希望牠跑出最佳水準並走入一席。
「綫路福將」今次轉戰二千米亦是其射程，加上只負一二五磅，廖康銘希望牠跑出最佳水準並走入一席。

「綫路福將」三仗前在田草千六米後上跑第二，可是再跑兩仗俱未能上名，周日增程跑二千米，廖康銘說：「『綫路福將』早前上名後，再出後上走近，可是上仗遇變化場地，且場地不利後上馬發揮，故敗不作準。今次轉戰二千米亦是其射程，加上只負一二五磅，希望牠跑出最佳水準並走入一席。」

廖康銘又提到，新馬「極歡欣」質素良好，來季三歲勢必進步。上場初出在直路賽跑第三，周日增程跑千二米更合發揮，即使再遇曾擊敗牠的「鵲橋飛昇」和「銳行星」，仍有望挑戰而爭取首捷。

特約記者：文傑

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