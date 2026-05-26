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卡爾心水│「榮利雙收」同樣出色

名家專欄
更新時間：18:48 2026-05-26 HKT
發佈時間：18:48 2026-05-26 HKT

卡爾喺《星島馬訊》貼咗第五場「穿甲金鷹」，貪其準繩有狀態，潘頓跑盃賽場合會倍添活力。卡爾之前曾參觀跑馬地騎師室，見到潘頓個Locker旁有一堆獎盃。作為香港冠軍騎師，贏馬贏獎盃根本係家常便飯，據聞呢堆獎盃，潘頓會送贈身邊好友前輩，咁佢除咗係冠軍騎師之外，一向都係最強PR。馬圈世界不單止騎功叻而統領馬場，亦講求人脈，佢本人經常逢請必到，同馬主與練馬師打好關係，自然有實力坐騎向其敲門。同樣地，潘頓確實交得準，所以自然每當有馬匹搏殺，都希望搵佢策騎以增加勝算。

第五場除咗熱門嘅「穿甲金鷹」，「榮利雙收」同樣出色。早喺612場次，兩匹馬已經對壘而「穿甲金鷹」塞車。假如只根據來回負磅，屈指一算「榮利雙收」確有優勢。不過跑馬無絕對，尤其兩匹馬都仲四歲，仍然處於進步階段。假如大家同卡爾一樣，計嚟計去條數都計唔掂，不如簡簡單單將兩匹心水買條位置Q，輕輕鬆鬆咁收錢。

第三場：1魅力知耀、6紅衣醒目、10瑞祺威楓
第五場：2穿甲金鷹、9榮利雙收、5納百川

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