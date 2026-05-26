Ian心水│「可靠大師」進步再勝

第八場「電光高昇」來港前在昆士蘭四戰獲兩冠兩亞，表現準繩；來港後三度試閘，走勢亦佳。今仗首次出賽，雖然狀態得八成，但按晨課表現，現評分應有上調空間，韋達近期手風轉順，值得信賴。對手方面，「八駿巨昇」今季首戰即勝谷草一千，蹄下敗將包括多匹好手，水準不俗；現較當時低一分，預料今仗步速不會太慢，本身跟前守靚位，爭勝機會樂觀。此外，「馬力」上季三捷，今季經一輪減分後，近兩仗已見復甦，今仗潘頓繼續垂青，亦可一爭。

第九場「可靠大師」近兩仗愈贏愈易，上仗以無敵姿態大勝四個多馬位，表現悅目；今仗初戰三班當然有難度，但本身仍在進步，排位亦理想，仍要留意。對手方面，「官金騏」上仗久休復出，敗績不宜作準，今仗再戰曾兩度獲亞的谷草千二，加上已開氣，今仗應更有威脅。此外，「香港仔」六戰兩贏，上仗初跑谷草千二，輸四乘許未算太差；目前得三歲，應有不少上升空間，潘明輝鬥志鮮明，亦是爭勝分子。

第八場：6電光高昇、3八駿巨昇、1馬力

第九場：9可靠大師、11官金騏、8香港仔