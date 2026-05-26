Dickson心水│「朗日自強」突圍良機

來到季尾階段，檔位與賽道形勢的影響會愈來愈大，揀馬時不宜純計實力，應該觀察當日整體形勢，審慎選擇。

第四場四班1200米，「朗日自強」算是今季勤跑之馬，季內十一戰獲一冠兩亞，當中一冠一亞於季初時段取得，某程度反映此駒在四班不算太強，需要等強手未準備好的時候才有權偷襲，故此季尾絕對是突圍的好時機。由於勤跑，「朗日自強」現評五十一分，已比贏馬時低一分，再看牠大前仗出爭谷草千二獲亞一役，蹄下敗將「博愛先鋒」、「有你有我」、「紅愛舍」、「仁仁有餘」隨後都有上佳表現。「朗日自強」今仗回師谷草千二，抽排一檔勢必拼盡。

第七場四班1200米，「幸運愉快」之前曾經貼過，皆因三月贏谷草千二，事後證實屬強組，可惜隨後三戰皆遇極差形勢，這次換上雷神捲土重來，志不在小。

第四場：5朗日自強

第七場：9幸運愉快