亨利拆局│練馬師王吼希斯

回顧最近四個賽日，幾個上游馬房輪流發功，沈集成兩度封王，呂健威與告東尼則各封王一次，而上周三方嘉柏也梅開二度，眾人都為爭取冠軍練馬師寶座而作最後衝刺。由此際直至煞科，以幾個上游倉作為扶手棍，未必百發百中，但預計應該得多於失，不妨優先考慮。

回說今期谷戰，希、廖、蔡、姚的布陣都似樣，其中希斯與廖康銘都在練馬師榜前列位置，搏殺意慾較盛，相對信得過。最終我揀了希斯捧場，因為佢今期出馬六匹，其中四駒新近上名，狀態有保證，另外「魅力知耀」初降四班兼強配潘頓，估計是互相配合而來，可期連場上演好戲。

至於重點爭分馬，「可靠大師」前仗贏馬賺前置順走，但上仗造超勁段速再次放返兼大勝，確認戰鬥力大幅提升，升上三班負磅驟減，有權歷史重演。「榮利雙收」前仗可衝贏「浪漫鬥士」與「穿甲金鷹」，賽績實牙實齒，居三班至少有中上級水準，今次只負一二○磅，計死數有力幫手搶分。

目標：希斯

賠率：4.75

全日惡馬 第九場：可靠大師

練馬師王最佳投注時機：第三場前

